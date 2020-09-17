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13:49 17.09.2020

Около тысячи паломников-хасидов остаются напротив пункта пропуска "Новые Ярыловичи" - Госпогранслужба

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Около тысячи паломников-хасидов остаются напротив пункта пропуска "Новые Ярыловичи" - Госпогранслужба

 Около тысячи паломников-хасидов продолжают ожидать въезда в Украину напротив пункта пропуска "Новые Ярыловичи" в Черниговской области, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Группы иностранцев, которые пытаются попасть в Украину, остаются исключительно на пункте пропуска "Новые Ярыловичи" на Черниговщине. Данные иностранцы продолжают находиться между украинским и белорусским пунктом пропуска, но, фактически, они все - на территории Беларуси, до линии государственной границы Украины. По имеющейся информации, их там находится немного более тысячи человек", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, количество иностранцев, ожидающих въезда, не изменилось.

"Предварительно, есть информация, что небольшое количество добавилось к этой группе иностранцев. Но определенное количество их и выехало в обратном направлении. Потому, фактически, остается, то же количество, которое и было по состоянию на вчера", - пояснил Демченко.

Он также добавил, что паломники продолжают надеяться, что они смогут попасть в Украину.

"Даже несмотря на те ежедневные частые разъяснения о том, что въезд иностранцам на территорию Украины на данный момент запрещен, мы видим, что это их никак не побуждает к тому, чтобы они вернулись в обратном направлении", - отметил Демченко.

Спикер подчеркнул, что усиленные силы Государственной пограничной службы продолжают находиться на границе, чтобы не допустить нарушений законодательства, связанного с пересечением границы. Также на месте находятся силы подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

Как сообщалось, 16 сентября Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". "За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении МВД Украины.

Теги: #госпогранслужба #хасиды
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