Власти Киева настаивают на изменениях в законе о ЖКХ, которые бы позволили защитить интересы потребителей

Киевская городская власть настаивает на необходимости внесения изменений в закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", сообщает в четверг пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно информации, соответствующий законопроект № 2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг" в ближайшие дни будет рассматривать Верховная Рада.

"Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", который вступил в силу еще в декабре 2017 года и внедрил фундаментальные изменения в отношениях потребителей и исполнителей услуг, изменил положение в других законах и подзаконных актах. В некоторых случаях эти изменения повредили интересам потребителей и усложнили работу исполнителей услуг. Поэтому закон требует внесения ряда изменений, чтобы избежать правовых коллизий и устранить нормы, нежизнеспособны с точки зрения практического воплощения", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что изменения позволят применить меньшие тарифы на услуги по снабжению тепловой энергии и горячей воды. Ведь указанная стоимость учитывает актуальную цену газа, которая на 35% меньше той, что использовалась для расчета тарифов в 2018 году.

Установка узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии, которые необходимо устанавливать за счет инвестиционных исполнителей услуг. А не отдельным платежом для потребителей.

"Без изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах" количество строк в платежках для оплаты жителями увеличивается в несколько раз. Например, теплоснабжающим организациям необходимо будет направлять жителям девять платежей", - говорится в сообщении.

В КГГА также подчеркивают, что необходимо установить ответственных за состояние домовых сетей и их надлежащее обслуживание. Закон должен устранить этот пробел. Сейчас он обязывает жителей выбрать управляющего дома. Но вместо старой услуги по содержанию дома введена новая - по управлению многоквартирным домом. "В Киеве более 11 тыс. многоквартирных домов. За последние три года случаев, когда жители сами выбрали управляющего, - единицы. Поэтому предлагаем предоставить право органам местного самоуправления провести конкурсы там, где жители из-за различных обстоятельств не могут выбрать управляющего самостоятельно", - говорится в сообщении.