На лечении Кернеса в Германии настояли его близкие, утверждают в горсовете Харькова

На лечении в Германии городского головы Харькова Геннадия Кернеса, у которого диагностирован COVID-19 и двустороннее воспаление легких, настояли его близкие, утверждает директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко

"Сам Кернес не хотел покидать Украину и ехать на лечение в Германию, но под давлением близких и родственников он на это согласился", - сказал Сидоренко на брифинге в четверг.

По его словам, это решение было принято после ухудшения состояния Кернеса во вторник.

"Во вторник произошло ухудшение здоровья. Мы это признаем. Но настаиваем на том, что все разговоры, все слухи и сплетни о коме, отеке мозга и инсульте – не более чем фейки, которые запускаются специально… Ухудшение врачи связывает с ранением, которое Геннадий Кернес получил 28 апреля 2014 года… Ковид, к сожалению, спровоцировал не только воспаление легких, но и обострение последствий того выстрела", - сказал Сидоренко.

Он утверждает, что угрозы жизни Кернеса нет, хотя его состояние остается стабильно тяжелым.

"Перелет на самолете Геннадий Кернес перенес абсолютно нормально, что может свидетельствовать о том, что состояние его здоровья не такое плохое, как утверждают некоторые "дружелюбные" паблики, иначе бы врачи не согласились на его транспортировку… Насколько я понимаю, сейчас жизни Кернеса ничего не угрожает", - сказал Сидоренко.

Он сообщил, что лечение оплачивает сам Кернес, но затруднился точно ответить на вопрос, кто оплачивал перелет, предположив, что это сделали родственники.

По его словам Сидоренко, лечение Кернеса за границей не повлияет на планы по его выдвижению на пост городского головы.

"У блока Кернеса "Успешный Харьков" нет другого кандидата, кроме Геннадия Адольфовича", - сказал Сидоренко.

Он также напомнил, что, в соответствии с законодательством, кандидат, баллотирующийся от партии, не обязан подавать документы на регистрацию лично – это может сделать уполномоченный представитель политсилы.