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12:31 17.09.2020

Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

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Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

Верховная Рада включила в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 человек от парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", постановления №4104 "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП)" поддержало 239 народных депутатов

Среди включенных в состав комиссии них Елена Бусол - доктор юридических наук, заведующая кафедрой Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, Андрея Гуджало - управляющий партнера адвокатского объединения "ГуДеГ", Алексей Дрозд - доцент, доктор юридических наук, начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, Екатерина Коваль - первый заместитель председателя Союза юристов Украины, Вячеслав Навроцкий - доктор юридических наук, профессор кафедры Украинского католического университета, профессор кафедры Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, Богдан Романюк - кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры Национального транспортного университета, Евгений Соболь - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко.

Теги: #сап #конкурс #рада #кадры
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