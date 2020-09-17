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12:28 17.09.2020

Киевский метрополитен заменит турникеты на 15 станциях

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Киевский метрополитен заменит турникеты на 15 станциях

 КП "Киевский метрополитен" заменит старые турникеты на новые на 15 станциях.

"Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карточек, смартфонов с NFC, карточек оплаты проезда, "Карточек киевлянина", бумажных или электронных QR-билетов", - сообщается в "Телеграм-канале" КП "Киевский метрополитен" в четверг.

Отмечается, что старые турникеты на станциях работают еще с 1970-х, их решили заменить из-за жалоб пассажиров.

Турникеты заменят на станциях "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого" и "Лыбидская" на "синей" ветке, а также на станциях "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская" "зеленой" ветки.

Теги: #киев #метрополитен #турникеты
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