Подозреваемых и задержанных по делу об убийстве черкасского журналиста Комарова пока нет - МВД

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявляет, что на данное время подозреваемых и задержанных по делу об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова нет, следствие продолжается.

«В категории так называемых контрольных, которыми журналистское сообщество занимается, есть одно из наиболее серозных нераскрытых пока преступлений – это убийство журналиста Вадима Комарова в городе Черкассы 4 мая 2019 года», - сказал он в ходе онлайн-обсуждения на тему: «Безопасность журналистов в Украине: существующие вызовы и пути их преодоления» в Киеве в четверг.

По его словам, на данное время подозреваемых и задержанных по данному преступлению нет, следствие продолжается.

«Этот случай является наиболее весомым вызовом для правоохранительной системы относительно преступлений этой категории – нераскрытое убийство журналиста Комарова», - подчеркнул Шевченко.

В свою очередь, и.о. начальника отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрий Кравченко также заявил, что по данному делу проведен большой объем работы, а на данный момент продолжается множество негласных следственных розыскных действий.

Как сообщалось, в ночь на 20 июня умер черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме 46 дней после жестокого избиения 4 мая.