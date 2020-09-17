События

12:23 17.09.2020

Подозреваемых и задержанных по делу об убийстве черкасского журналиста Комарова пока нет - МВД

1 мин читать
Подозреваемых и задержанных по делу об убийстве черкасского журналиста Комарова пока нет - МВД

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявляет, что на данное время подозреваемых и задержанных по делу об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова нет, следствие продолжается.

«В категории так называемых контрольных, которыми журналистское сообщество занимается, есть одно из наиболее серозных нераскрытых пока преступлений – это убийство журналиста Вадима Комарова в городе Черкассы 4 мая 2019 года», - сказал он в ходе онлайн-обсуждения на тему: «Безопасность журналистов в Украине: существующие вызовы и пути их преодоления» в Киеве в четверг.

По его словам, на данное время подозреваемых и задержанных по данному преступлению нет, следствие продолжается.

«Этот случай является наиболее весомым вызовом для правоохранительной системы относительно преступлений этой категории – нераскрытое убийство журналиста Комарова», - подчеркнул Шевченко.

В свою очередь, и.о. начальника отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрий Кравченко также заявил, что по данному делу проведен большой объем работы, а на данный момент продолжается множество негласных следственных розыскных действий.

Как сообщалось, в ночь на 20 июня умер черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме 46 дней после жестокого избиения 4 мая.

Теги: #убийство #мвд #журналист
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 16.09.2020
В Киеве установили мемориальную доску журналисту Гонгадзе

В Киеве установили мемориальную доску журналисту Гонгадзе

18:02 15.09.2020
Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать закон

Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать закон

17:13 15.09.2020
Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать закон

Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать закон

11:35 15.09.2020
В Никополе задержали подозреваемых в убийстве двух человек

В Никополе задержали подозреваемых в убийстве двух человек

12:29 13.09.2020
Сервисные центры МВД в период избирательной кампании будут выдавать справки о несудимости и в понедельники

Сервисные центры МВД в период избирательной кампании будут выдавать справки о несудимости и в понедельники

10:08 11.09.2020
Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

19:45 10.09.2020
Задержан бывший журналист белорусского госТВ Семченко, входивший в президентский пул

Задержан бывший журналист белорусского госТВ Семченко, входивший в президентский пул

11:58 10.09.2020
Соратники Балуха у МВД требуют честного расследования нападения

Соратники Балуха у МВД требуют честного расследования нападения

14:26 09.09.2020
Госдепартамент США высоко оценил работу МВД по противодействию антисемитизму

Госдепартамент США высоко оценил работу МВД по противодействию антисемитизму

13:47 08.09.2020
В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кернес доставлен в "Шарите" - Фукс

Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – Степанов

Дискуссия вокруг постановления Рады о местных выборах не позволила перейти к решению других вопросов ТКГ – спецпредставитель ОБСЕ

В Украине за сутки рекордные 3 584 заболевших COVID-19, 1589 выздоровели, 60 умерли – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Состояние Кернеса остается стабильно тяжелым, он проходит обследование в немецкой клинике

Власти Израиля призывают паломников-хасидов вернуться на родину из Белоруссии

Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

Киевский метрополитен заменит турникеты на 15 станциях

Больше полумиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

В Киеве за сутки еще 379 больных коронавирусом, умерли 5 человек - Кличко

Минреинтеграции и бизнес Луганской области обсудили возможность компенсации за расположенные на угодьях фортификационные сооружения

КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

В ВСУ за сутки зарегистрированы 72 новых случая COVID-19

"Новичок" был обнаружен на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА