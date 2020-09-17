События

12:12 17.09.2020

Больше полумиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

1 мин читать
Больше полумиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

Около 550 тыс. американцев провели ночь без электричества из-за тропического шторма "Салли", сообщают американские СМИ.

На штаты, расположенные вдоль Мексиканского залива, обрушились проливные дожди и штормовой ветер. Сильнее всего пострадали некоторые районы Флориды и Алабамы.

Один человек погиб в штате Алабама, еще один пропал без вести, сотни человек спасены.

Ранее урагану "Салли" была присвоена вторая категория опасности, однако затем он ослаб до уровня тропического шторма.

В штатах Алабама и Флорида затоплены дороги, повалены деревья и линии электропередач.

Президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана к материковой части страны объявил режим ЧП в штате Флорида. В Алабаме положение ЧП действует с вечера понедельника, также перед приближением шторма ЧП объявили и в штате Миссисипи.

Помимо "Салли", в Атлантике бушуют еще четыре тропических циклона.

Теги: #сша #электроэнергия #ураган
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:43 17.09.2020
США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

09:43 17.09.2020
США добавили двух россиян в санкционные списки, связанные с кибербезопасностью

США добавили двух россиян в санкционные списки, связанные с кибербезопасностью

09:15 17.09.2020
Трамп: голосование по почте опаснее для США, чем иностранное вмешательство

Трамп: голосование по почте опаснее для США, чем иностранное вмешательство

08:25 17.09.2020
США и дальше продолжат борьбу с киберпреступлениями – Помпео

США и дальше продолжат борьбу с киберпреступлениями – Помпео

06:56 17.09.2020
Трамп рассчитывает на быструю нормализацию отношений мусульманского мира с Израилем

Трамп рассчитывает на быструю нормализацию отношений мусульманского мира с Израилем

02:33 17.09.2020
США начнут вакцинацию от коронавируса в октябре

США начнут вакцинацию от коронавируса в октябре

00:42 17.09.2020
SpaceX планирует вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

23:21 16.09.2020
Главными соперниками США на мировой арене являются РФ и КНР

Главными соперниками США на мировой арене являются РФ и КНР

20:34 16.09.2020
Начало вакцинирования населения США от коронавируса ожидается не ранее марта 2021 года

Начало вакцинирования населения США от коронавируса ожидается не ранее марта 2021 года

20:06 16.09.2020
США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кернес доставлен в "Шарите" - Фукс

Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – Степанов

Дискуссия вокруг постановления Рады о местных выборах не позволила перейти к решению других вопросов ТКГ – спецпредставитель ОБСЕ

В Украине за сутки рекордные 3 584 заболевших COVID-19, 1589 выздоровели, 60 умерли – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Состояние Кернеса остается стабильно тяжелым, он проходит обследование в немецкой клинике

Власти Израиля призывают паломников-хасидов вернуться на родину из Белоруссии

Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

Киевский метрополитен заменит турникеты на 15 станциях

Подозреваемых и задержанных по делу об убийстве черкасского журналиста Комарова пока нет - МВД

В Киеве за сутки еще 379 больных коронавирусом, умерли 5 человек - Кличко

Минреинтеграции и бизнес Луганской области обсудили возможность компенсации за расположенные на угодьях фортификационные сооружения

КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

В ВСУ за сутки зарегистрированы 72 новых случая COVID-19

"Новичок" был обнаружен на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА