Больше полумиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

Около 550 тыс. американцев провели ночь без электричества из-за тропического шторма "Салли", сообщают американские СМИ.

На штаты, расположенные вдоль Мексиканского залива, обрушились проливные дожди и штормовой ветер. Сильнее всего пострадали некоторые районы Флориды и Алабамы.

Один человек погиб в штате Алабама, еще один пропал без вести, сотни человек спасены.

Ранее урагану "Салли" была присвоена вторая категория опасности, однако затем он ослаб до уровня тропического шторма.

В штатах Алабама и Флорида затоплены дороги, повалены деревья и линии электропередач.

Президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана к материковой части страны объявил режим ЧП в штате Флорида. В Алабаме положение ЧП действует с вечера понедельника, также перед приближением шторма ЧП объявили и в штате Миссисипи.

Помимо "Салли", в Атлантике бушуют еще четыре тропических циклона.