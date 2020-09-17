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11:59 17.09.2020

В Киеве за сутки еще 379 больных коронавирусом, умерли 5 человек - Кличко

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В Киеве за сутки еще 379 больных коронавирусом, умерли 5 человек - Кличко

У 379 жителей Киева обнаружили за сутки 16 сентября заболевание коронавирусом, пять заболевших скончались, сообщил мэр города Виталий Кличко в четверг.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 379 человек. Из них - 41 ребенок. 5 заболевших скончались. В общем коронавирус унес жизни 296 киевлян. На сегодня в столице уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Так, заболели 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет и 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. А также 20 девочек от семи месяцев до 16 лет и 21 мальчик от трех лет до 17. Заболели, в частности, семь медиков.

"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попал 31 пациент. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 82 человека. Всего коронавирус преодолели 5 601 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 72, Днепровском районе - 59, Деснянском районе - 55 случаев. Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правилами безопасности! Берегите себя!", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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