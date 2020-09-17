События

11:56 17.09.2020

Минреинтеграции и бизнес Луганской области обсудили возможность компенсации за расположенные на угодьях фортификационные сооружения

1 мин читать
Минреинтеграции и бизнес Луганской области обсудили возможность компенсации за расположенные на угодьях фортификационные сооружения

 Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий и представители бизнеса Луганской области обсудили возможность компенсации за расположенные на угодьях фортификационные сооружения.

«В рамках визита советник вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова - Андрей Мирошниченко и генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции Март Бухтияров встретились с местными представителями агробизнеса. Предприниматели во время встречи обратили внимание на необходимость срочного решения вопроса, связанного с компенсацией расходов собственникам земли, на чьих угодьях расположены фортификационные сооружения», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что Минреинтеграции намерено в ближайшее время предложить механизмы решения этого вопроса.

Во время встречи также представители министерства особое внимание обратили на концептуальные подходы в разработке стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, в том числе - важность создания действенных форм правовой защиты инвесторов, в частности, открытие филиала международного коммерческого арбитража.

Теги: #фортификации #луганская_область #минреинтеграции #компенсация #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 17.09.2020
Минреинтеграции планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной территории Донбасса

Минреинтеграции планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной территории Донбасса

18:37 16.09.2020
Минрегинтеграции будет добиваться ужесточения санкций против РФ из-за незаконных приговоров крымским татарам

Минрегинтеграции будет добиваться ужесточения санкций против РФ из-за незаконных приговоров крымским татарам

17:35 16.09.2020
Отрицание неизбежности "озеленения" бизнеса ведет к сокращению доступа к финансам - торгпред о Green Deal

Отрицание неизбежности "озеленения" бизнеса ведет к сокращению доступа к финансам - торгпред о Green Deal

16:41 16.09.2020
В Сватово полиция проверяет документы на агитационные газеты, а в Тимоново – историю с "предвыборным" сахаром

В Сватово полиция проверяет документы на агитационные газеты, а в Тимоново – историю с "предвыборным" сахаром

15:18 16.09.2020
"Индастриал Парк Менеджмент" присоединится к проекту восстановления промпотенциала Донецкой, Луганской областей и Приазовья

"Индастриал Парк Менеджмент" присоединится к проекту восстановления промпотенциала Донецкой, Луганской областей и Приазовья

14:31 16.09.2020
Повышение налогов для сбалансирования бюджета категорически неприемлимо - ЕБА

Повышение налогов для сбалансирования бюджета категорически неприемлимо - ЕБА

10:57 16.09.2020
K.Fund Хмельницкого запустил проект в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога по IT и предпринимательству

K.Fund Хмельницкого запустил проект в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога по IT и предпринимательству

22:55 15.09.2020
Австрийский бизнес заинтересован в проектах по снижению смертности на дорогах Украины, создании системы дорожного сбора для финансирования строительства дорог

Австрийский бизнес заинтересован в проектах по снижению смертности на дорогах Украины, создании системы дорожного сбора для финансирования строительства дорог

18:57 15.09.2020
Бизнес-сообщество ВИЭ просит премьера решить вопрос погашения долгов перед отраслью путем выплат из бюджета

Бизнес-сообщество ВИЭ просит премьера решить вопрос погашения долгов перед отраслью путем выплат из бюджета

18:48 15.09.2020
СБУ расследует схему поставок авиационных деталей из "ЛНР" в РФ

СБУ расследует схему поставок авиационных деталей из "ЛНР" в РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кернес доставлен в "Шарите" - Фукс

Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – Степанов

Дискуссия вокруг постановления Рады о местных выборах не позволила перейти к решению других вопросов ТКГ – спецпредставитель ОБСЕ

В Украине за сутки рекордные 3 584 заболевших COVID-19, 1589 выздоровели, 60 умерли – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Состояние Кернеса остается стабильно тяжелым, он проходит обследование в немецкой клинике

Власти Израиля призывают паломников-хасидов вернуться на родину из Белоруссии

Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

Киевский метрополитен заменит турникеты на 15 станциях

Подозреваемых и задержанных по делу об убийстве черкасского журналиста Комарова пока нет - МВД

Больше полумиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

В Киеве за сутки еще 379 больных коронавирусом, умерли 5 человек - Кличко

КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

В ВСУ за сутки зарегистрированы 72 новых случая COVID-19

"Новичок" был обнаружен на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА