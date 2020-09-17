Минреинтеграции и бизнес Луганской области обсудили возможность компенсации за расположенные на угодьях фортификационные сооружения

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий и представители бизнеса Луганской области обсудили возможность компенсации за расположенные на угодьях фортификационные сооружения.

«В рамках визита советник вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова - Андрей Мирошниченко и генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции Март Бухтияров встретились с местными представителями агробизнеса. Предприниматели во время встречи обратили внимание на необходимость срочного решения вопроса, связанного с компенсацией расходов собственникам земли, на чьих угодьях расположены фортификационные сооружения», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что Минреинтеграции намерено в ближайшее время предложить механизмы решения этого вопроса.

Во время встречи также представители министерства особое внимание обратили на концептуальные подходы в разработке стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, в том числе - важность создания действенных форм правовой защиты инвесторов, в частности, открытие филиала международного коммерческого арбитража.