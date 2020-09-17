Оправдание крымчанина Эрнеса Аметова стало первым и истории "дела "Хизб ут-Тахрир" в России – центр "Мемориал"

Оправдательный приговор фигуранту "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" Эрнесу Ахметову стал первым в истории преследования по террористической статье за участие в запрещенной в России и оккупированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в комментарии "Крым.Реалии" представители правозащитного центра "Мемориал".

"С момента, когда Верховный суд России в 2003 году признал организацию "Хизб ут-Тахрир" террористической, – это первый оправдательный приговор. Вы знаете, я даже могу предположить, что это первый оправдательный приговор по террористической 205-й статье в принципе. Во всех наших отчетах по практике преследования по статье 205 УК РФ и по делам Хизб ут-Тахрир, в частности, в графе «оправдательные приговоры» стояли нули", – рассказала сотрудница программы поддержки политзаключенных ПЦ "Мемориал" Дарья Костромина.

Информацию подтвердили руководитель программы противодействия исламскому терроризму в ПЦ "Мемориал" Виталий Пономарев и член совета центра Сергей Давидис.

"Да, это первый оправдательный приговор по таким делам с 2003 года, когда Верховный суд признал организацию террористической", – прокомментировал решение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Давидис.

Эксперты отказались комментировать возможные причины такого решения Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону до того, как ознакомятся с полным текстом приговора.

Активист "Крымской солидарности" Эрнес Аметов был арестован 11 октября 2017 года. Его обвиняли по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Остальные фигуранты получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлен Асанов - 19 лет, Мэмет Белялов - 18 лет, Сервера Муставаева - 14 лет, Эдем Смаилов - 13 лет, Сайран Салиев - 16 лет, Тимур Ибрагимов - 17 лет, Сервер Зекирьяев – 13 лет.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за неправомерного решения суда и потребовало освободить заключенных крымчан. Также министерство призвало международное сообщество отреагировать на "такое позорное решение государства-оккупанта, категорически осудить применение РФ неправомерной практики судебных преследований инакомыслия, требовать прекращения Россией нарушения норм международного права". Кроме того, МИД просит продолжить активную деятельность по защите прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ, в том числе санкционное.

В ведомстве пояснили, что все указанные граждане Украины были незаконно задержаны на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, обвинены по ст.205.5 УК РФ "Организация и участие в террористической деятельности" и в нарушении норм международного права, незаконно перемещены на территорию России в г. Ростов-на-Дону.

Также досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями.