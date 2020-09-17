В Днепре полиция вернула спортсмену из Израиля лодку стоимостью 15 тыс. евро

Правоохранители в Днепре разыскали исчезнувшую в понедельник спортивную лодку, принадлежащую гражданину Израиля, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"14 сентября с сообщением об исчезновении лодки в полицию обратился 32-летний гражданин Израиля. По данному факту полицейские Соборного отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Для розыска лодки правоохранители опросили свидетелей и знакомых спортсмена, отработали видео с камер наблюдения", - указывается в сообщении.

В результате предпринятых мер в четверг, 17 сентября, лодка была обнаружена на окраине Днепра, и возвращена владельцу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.