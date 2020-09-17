США добавили двух россиян в санкционные списки, связанные с кибербезопасностью

Министерство финансов США внесло в список киберсанкций SDN List еще двух россиян, говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно заявлению, речь идет о Дмитрии Карасавиди (1985 г. р.) из Москвы и Даниле Потехине (1990 или 1995 гг.р.) из Воронежа.

В Минфине отметили, что эти лица были причастны к краже виртуальной валюты. Их целью в 2017-2018 гг. были клиенты трех провайдеров услуг в сфере виртуальных активов: два из них располагались в США и еще один за рубежом. В результате деятельности этих лиц совокупный ущерб составил не менее $16,8 млн.

"Министерство финансов продолжит использовать свои полномочия в борьбе с киберпреступниками, и оно останется приверженным задаче безопасного и надежного применения перспективных технологий в финансовом секторе", - отметил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Также на прошлой неделе за вмешательство в американские выборы США внесли в санкционный список трех граждан России и одного гражданина Украины. В список, связанный с кибервмешательством в дела США, внесены Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц, а также украинский народный депутат Андрей Деркач.

"США продолжат использовать весь имеющийся в распоряжении инструментарий, чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и сохранить неприкосновенность нашей избирательной системы", - заявлял тогда Мнучин.

Деркача Минфин называл "российским агентом" и утверждал, что тот поддерживает около 10 лет тесные связи с российскими спецслужбами. По данным ведомства, Деркач вел скрытую кампанию по крайней мере с конца 2019 года по середину 2020 года. В период с мая по июль 2020 года он обнародовал отредактированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию, чтобы дискредитировать американских официальных лиц и выдвинул необоснованные обвинения против американских и других зарубежных политиков, утверждал Минфин США.