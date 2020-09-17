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09:40 17.09.2020

Житель Львовской области погиб от взрыва боеприпаса

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Житель Львовской области погиб от взрыва боеприпаса

 67-летний житель Львовской области погиб в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета, сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, инцидент произошел около часа дня 16 сентября в селе Кунын Жовковского района.

"Вследствие неосторожного поведения со взрывоопасным предметом (пытался разрезать) от взрыва погиб на месте житель села Цитуля", – указано в сообщении.

По предварительным данным, мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд. Ведется следствие.

Теги: #гибель #взрыв #львовская_область
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