Житель Львовской области погиб от взрыва боеприпаса

67-летний житель Львовской области погиб в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета, сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, инцидент произошел около часа дня 16 сентября в селе Кунын Жовковского района.

"Вследствие неосторожного поведения со взрывоопасным предметом (пытался разрезать) от взрыва погиб на месте житель села Цитуля", – указано в сообщении.

По предварительным данным, мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд. Ведется следствие.