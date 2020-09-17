Житель Львовской области погиб от взрыва боеприпаса
67-летний житель Львовской области погиб в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета, сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.
По данным департамента, инцидент произошел около часа дня 16 сентября в селе Кунын Жовковского района.
"Вследствие неосторожного поведения со взрывоопасным предметом (пытался разрезать) от взрыва погиб на месте житель села Цитуля", – указано в сообщении.
По предварительным данным, мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд. Ведется следствие.