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09:12 17.09.2020

В Украине за сутки рекордные 3 584 заболевших COVID-19, 1589 выздоровели, 60 умерли – СНБО

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В Украине за сутки рекордные 3 584 заболевших COVID-19, 1589 выздоровели, 60 умерли – СНБО

В Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро четверга выявлено 3 584 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 1589 человек, 60 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 16 сентября, было 2 958 новых инфицрованных, 15 сентября, сообщалось о 2 905 заболевших COVID-19, 14 сентября было 2 462 новых инфицированных, 13 сентября сообщалось о 2 476 заболевших, 12 сентября – о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных на тот момент 3 144 выявленных инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 166 244 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 400 человек, выздоровели - 73 913 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 88 931 человек, что на 1 935 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (483), Тернопольской (390) областях, Киеве (379) и в Одесской области (325).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 767 подозрений на заболевание COVID-19.

Теги: #снбо #украина #коронавирус
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