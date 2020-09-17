Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из-за неосторожного обращения с гранатой погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в четверг.

Также в штабе сообщили, что за прошедшие сутки, 16 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня российскими наемниками на Донбассе.

В частности, выстрел в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета зафиксирован вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия - в районе Водяного. "Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет", – уточнили украинские военные.

С начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны российских наемников не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые действия противника", – подытожили в штабе.