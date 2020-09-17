Трамп рассчитывает на быструю нормализацию отношений мусульманского мира с Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на быстрое продолжение процесса нормализации отношений между Израилем и мусульманскими странами.

"Как минимум ещё пять стран сделают это (нормализуют отношения с Израилем - ИФ) быстро и легко. Другие же - тоже сделают это быстро и легко, как только эти пять стран подадут пример", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению Трампа, в итоге отношения с Израилем наладят Саудовская Аравия и палестинцы.

Ранее в сентябре ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение с Израилем о нормализации отношений.