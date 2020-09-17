События

04:44 17.09.2020

На Буковине зафиксировано 147 новых случаев инфицирования коронавирусом

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На Буковине зафиксировано 147 новых случаев инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 147 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 63 ранее заболевших, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По информации главы ОГА, в области за сутки коронавирусом заболело 147 человек, общее количество больных с начала эпидемии достигло 12640.

Также сообщается, что за сутки выздоровело 63 ранее заболевших человека.

Вместе с тем глава ОГА отметил, что правительство меняет критерии, по которым будут определять уровень эпидемической опасности. "Кроме того, отныне решения, вносить территорию в "красную" зону, будет принимать совместно государственная и региональная комиссии ТЭБ и ЧС. Они вместе будут устанавливать ограничения", – добавил Осачук.

Теги: #буковина #коронавирус
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