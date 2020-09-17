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02:33 17.09.2020

США начнут вакцинацию от коронавируса в октябре

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США начнут вакцинацию от коронавируса в октябре

В США широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса COVID-19 стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз вакцины, заявил президент страны Дональд Трамп.

"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, уточнив, что это произойдёт "в середине октября, может, немного позднее".

Позже на пресс-конференции президент добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придётся подождать чуть дольше - "в ноябре или в крайнем случае - в декабре".

Он добавил, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), США начнут производить миллионы доз вакцины.

"Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины к концу 2020 года", - подчеркнул американский президент.

Трамп также напомнил, что администрация США подготовила план, который позволит начать поставки вакцины в разные города страны "в тот же день, когда вакцина будет одобрена, ну или на следующий день".

Теги: #сша #вакцина #распространение #коронавирус
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