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01:40 17.09.2020

Гармаш: Являюсь абсолютным приверженцем "безальтернативного" Минского процесса

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Гармаш: Являюсь абсолютным приверженцем "безальтернативного" Минского процесса

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявляет, что является "абсолютным приверженцем "безальтернативного" Минского процесса".

"Для коллег из РФ заявлю: я, как член украинской делегации, остаюсь абсолютным приверженцем "безальтернативного" Минского процесса, до тех пор, пока руководство моего государства не поменяет свою политику в отношении этого "эффективного" механизма прекращения войны на Донбассе", – написал Гармаш на своей странице в Facebook в ночь на четверг.

Он подчеркнул, что Минские соглашения приемлемы для выполнения.

"Комплекс мер", за неимением другого, - вполне реальный документ, с которым можно работать. Наверное поэтому они (россияне – ИФ) все время пытаются выйти за его рамки", – написал украинский представитель в ТКГ.

Он также отметил, что дискредитация Минских соглашений идет со стороны России.

"Сразу уточняю для тех, кто любит цепляться к словам: "непонятно чем" сделала "Минск" Россия, которая превратила переговорный процесс в фарс, с подменой участников и безответственностью агрессора", – уточнил Гармаш.

Теги: #ткг #минские_соглашения #реализация
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