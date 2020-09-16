Кравчук в ТКГ заявил, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и правом Верховной Рады Украины

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркивает, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и правом Верховной Рады Украины.

"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", - так он отреагировал во время заседания ТКГ в среду на упреки о необходимости срочного принятия украинским парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в Украине в 2020 году, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В то же время обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической подгруппы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей, указали в Офисе президента.

Кравчук отметил, что украинская делегация уважает "Нормандский формат" и Минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира.

"Мы всегда выполняли и будем выполнять все договоренности, в том числе о прекращении огня", - добавил он.