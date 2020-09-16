Участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе и обсуждали подготовку к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц

Участники очередного заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции в среду констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Украинская делегация призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима тишины, в частности путем надлежащего выполнения пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук выразил благодарность ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии в Украине за посреднические усилия, направленные на урегулирование международного вооруженного конфликта на Донбассе. "Мы никогда не ставили под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо", - подчеркнул он.

Особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств-участников "Нормандского формата", достигнутых в Париже в декабре 2019 года, по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

"Такой доступ украинская сторона предоставляет в полном объеме, что подтверждается отчетами о работе международных гуманитарных организаций в Украине. Высказана четкая позиция Украины относительно доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области Украины, который должен быть обеспечен в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

В ТКГ было продолжено обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий.