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22:17 16.09.2020

Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию

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Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию

Самолет, на борту которого находится городской голова Харькова Геннадий Кернес, вылетел из Международного аэропорта "Харьков" в Берлин, сообщил информированный источник.

"Около 21:50 борт взлетел. Он на борту", - сказал источник корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Получить подтверждение или опровержение этой информации в Харьковском горсовете корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пока не удалось.

Как сообщает Суспільне-Харків, самолет, на котором предположительно Кернеса отправили на лечение в Германию, прибыл в аэропорт "Харьков" из немецкого Нюрнберга в 19:15. Это Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group. Эта компания в частности занимается медицинскими перевозками. Самолет с этим бортовым номером перевозил в Берлин из Омска российского политика Алексея Навального после отравления.

Как сообщалось ранее, у Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

Днем 16 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом.

 

Теги: #кернес #харьков #германия
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