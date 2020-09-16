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20:49 16.09.2020

Генсек ООН намерен призвать к всемирному режиму прекращения огня до конца 2020 года

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Генсек ООН намерен призвать к всемирному режиму прекращения огня до конца 2020 года

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на 75-й Генассамблее ООН призовет страны установить режим прекращения огня до конца 2020 года.

"В речи на Генеральной Ассамблее я обращусь с настоятельным призывом к международному сообществу мобилизовать все усилия, чтобы режим прекращения огня стал реальным к концу года", - заявил Гутерриш на пресс-конференции в преддверии 75-й Генассамблеи ООН.

"Мы должны воспользоваться любой возможностью в предстоящие недели и совершить новый коллективный рывок для достижения мира", - добавил генсек.

Церемония открытия 75-й Генассамблеи ООН прошла в Нью-Йорке накануне.

Теги: #генсек #огонь #прекращение #оон
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