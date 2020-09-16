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20:34 16.09.2020

Начало вакцинирования населения США от коронавируса ожидается не ранее марта 2021 года

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Начало вакцинирования населения США от коронавируса ожидается не ранее марта 2021 года

Руководители сферы здравоохранения США называют разные сроки того, когда вакцина от коронавируса окажется доступной для населения, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Если вы спросите, когда она (вакцина - ИФ) будет доступной для американской общественности, то я думаю, мы, вероятно, рассматриваем в качестве срока конец второго квартала, третий квартал 2021 года", - заявил на слушаниях в Сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Однако представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации. По его словам, нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года".

Он заверил, что американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 млн доз эффективной вакцины для престарелых граждан - наибольшей группы риска при коронавирусе.

Тем не менее, он уточнил, что если вакцина будет одобрена в октябре, то в распоряжении властей будет 20 млн доз вакцин. Он отметил, что, впрочем, вероятнее, вакцину одобрят в ноябре или декабре этого года.

Также он подчеркнул, что "никогда нет 100% гарантии" соблюдения графика.

В свою очередь, напоминает Bloomberg, главный американский инфекционист Энтони Фаучи ранее говорил, что американцам не стоит ждать вакцины в широком доступе ранее середины 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на телеканале ABC News заявил, что до получения вакцины от коронавируса остались "может быть, три-четыре недели".

Теги: #сша #вакцинация
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