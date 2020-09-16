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20:06 16.09.2020

США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

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США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

Вашингтон выдвинул обвинения в отношении пяти участников китайской хакерской группы за их роль кибератаках на более 100 американских компаний, сообщил в среду телеканал NBC News со ссылкой на министерство юстиции США.

Согласно обвинительным документам, пять граждан Китая - Чжан Хаожань, Тань Дайлинь, Цянь Чуань, Фу Цян и Цзян Личжи совершали атаки для того, чтобы получить доступ к системам по всему миру, в частности они совершали нападения в целях вымогательства.

Эти хакеры, согласно данным ФБР, входят в группировку "APT41"и имеют связи с властями КНР. По мнению Вашингтона, Пекин не сделал ничего для того, чтобы сдержать эти кибератаки.

По данным федеральной прокуратуры США, они подвергали кибератакам телекоммуникационные компании, властные структуры, военно-промышленные компании, а также научно-промышленную отрасль в США, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Японии и Швеции.

Отмечается, что подозреваемые также покушались "на телекоммуникационных провайдеров в США, Австралии, на Тибете, в Чили, Индии, Индонезии, Малайзии, Пакистане, Сингапуре, Южной Корее, Тайване и Тайланде".

Двум хакерам, Чжан Хаожаню и Тань Дайлиню, также предъявлены обвинения в деятельности, направленной против компаний по производству видеоигр.

По данным минюста США, по отдельному обвинению задержаны двое малазийских бизнесменов. Им предъявлены обвинения в помощи тем хакерам, которые получили выгоду от вторжения в индустрию видеоигр.

Как отмечает NBC News, группировка "APT41" имеет связи с китайской разведкой.

Теги: #сша #кибератаки #китай
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