АМКУ запросил мнение коксохимов об ограничениях "Метинвеста" для контроля шахтоуправления "Покровское"

"Метинвест", крупнейший горно-металлургический холдинг Украины, под давлением Антимонопольного комитета вынужденно согласился взять на себя добровольные ограничения для получения опосредованного контроля над ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" (Покровск), ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" (с.Сергеевка) и ООО "Шахтостроительная компания" (г.Покровск, все – Донецкая обл.), и теперь АМКУ ожидает мнения о них от коксохимических предприятий.

Как отмечается в сообщении ведомства, "Метинвест" намерен не допускать необоснованного отказа от реализации концентрата коксующегося угля Ш/у "Покровское" несвязанным компаниям, применять рыночные цены и обеспечить минимум 10%-ную долю таких сторонних продаж.

Помимо того "Метинвест" готов в течение трех лет предоставлять АМКУ раз в полгода не позднее 20 февраля и 20 августа информацию об объемах производства и поставки на рынок концентрата Ш/у "Покровское" в натуральном и стоимостном выражении с указанием потребителей и цен реализации.

АМКУ напоминает, что рассматривает дело о концентрации, которое является частью единой транзакции, направленной на приобретение компанией Metinvest B.V. контроля над группой субъектов хозяйствования, осуществляющих в Украине деятельность в сфере добычи и реализации коксующегося угля, в виде приобретения свыше 50% в уставном капитале ООО "Индастриал Коал Холдинг" (ICH, Киев). Ведомство отмечает, что, оценивая влияние концентрации на конкурентную среду данного рынка, установило наличие возможных негативных эффектов и дало возможность "Метинвесту" предложить добровольные ограничения для получения разрешения на концентрацию.

"Метинвест" вынужден был пойти на предложение беспрецедентных обязательств в рамках концентрации шахтоуправления "Покровское" в результате полуторагодичного рассмотрения заявления в АМКУ, в ходе которого антимонопольным комитетом были проанализированы данные за четыре года (вместо требуемых законодательством двух). Однако, по мнению группы, даже такой основательный анализ не выявил свидетельств возможных негативных последствий для рынка от заявленной концентрации", – прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" ситуацию в "Метинвесте".

В холдинге отметили, что АМКУ все равно остался на бескомпромиссной позиции и вышел с требованием жестких обязательств для "Метинвеста", которые группа расценивает как чрезмерные и не соответствующие интересам отрасли. В частности, обязательство продажи 10% продукции на свободный рынок ставит под сомнение целесообразность инвестиций в поддержание и расширение добычи, говоритсяв комментарии.

Согласно ему, обязательство продажи по рыночным ценам в условиях низких цен и высокой себестоимости производства фактически означает, что Ш/у "Покровское" в составе группы Метинвест будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток.

"Не исключено, что беспрецедентные обязательства, к которым АМКУ фактически подвел группу "Метинвест" в процессе рассмотрения заявления о приобретении шахтоуправления "Покровское", обусловлены давлением со стороны отдельных финансово-промышленных групп, заинтересованных в стагнации шахтоуправления "Покровское". С сожалением констатируем, что в данной ситуации Антимонопольный комитет занял необоснованно жесткую позицию в отношении крупнейшей горно-металлургической компании страны, которая к тому же является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины", – подчеркнули в "Метинвесте".

Как сообщалось, группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы "Донецксталь", занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

В свою очередь Fintest Trading Co Limited (Кипр), холдинговая компания группы "Донецксталь", продала 40,847688% ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл., ранее – шахта "Красноармейская-Западная №1), а 57,2927% акций этого предприятия были переведены с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" на ICH.

В ICH, согласно госреестру, по 24,99% принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Limited, Treimur Investments Limited (обе – Британские Виргинские о-ва), Misandyco Holdings LTD (Кипр). Эти четыре компании по состоянию на середину 2020 года также напрямую владели по 9,9894% "Ш/у "Покровское".

Ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. В 2019 году предприятие увеличило выручку на 32,7% – до 8 млрд 554,25 млн грн, получив чистую прибыль 925,01 млн грн против чистого убытка 998,13 млн грн годом ранее.

ОФ "Свято-Варваринская" в минувшем году сократила выручку на 18,6% – до 612,35 млн грн, сократив чистый убыток в 7,3 раза – до 5,82 млн грн.

В этом предприятии ICH принадлежит 22%, ШУ "Покровское" – 55%, ООО "Шахта "Свято-Покровская №3" – 23%. В последнем по 24,97% также владеют "Метинвест", Misandyco Holdings, Treimur Investments и Altana Limited.

Наконец "Шахтостроительная компания" в 2019 году увеличила выручку на 55,1% – до 774,07 млн грн, получив 9,14 млн грн чистой прибыли по сравнению с 16,37 млн грн чистого убытка в 2018 году.

Основным владельцем этой компании с долей 99,92% является ШУ "Покровское".

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.