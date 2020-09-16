НАБУ опровергло ряд заявлений Венедиктовой в Раде и обвинило генпрокурора в манипуляциях фактами

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время своего выступления в Верховной Раде 15 сентября 2020 года исказила ряд фактов, касающихся "дела ОАСК", дела о возможном получении взятки народным депутатом Александром Юрченко (фракция "Слуга народа") и экстрадиции владельца VAB Банка (ВиЭйБи Банк), указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Так, в НАБУ опровергли заявление Венедиктовой о том, что она не получила материалы расследования по делу о злоупотреблениях судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

"... Прошло более трех месяцев с момента уведомления о подозрении [судьям ОАСК] .... Ходатайство об отстранении судей направлено было в ВСП мной по рапорту прокурора САП, рапорту, который я сама запросила. Материалов от НАБУ у меня на столе до сих пор нет. Вопрос об арестах, отправление таких вещей без материалов производств невозможен", - заявила Венедиктова в Верховной Раде 15 сентября.

В НАБУ возражают, что передали генпрокурору и её заместителю проекты ходатайств об отстранении шестерых судей ОАСК, о разрешении на задержание, арест и содержание под стражей 23 июля 2020 года. Поскольку реакции генпрокурора не было, а её заместитель заявил о невозможности рассмотрения таких ходатайств, обращение к генпрокурору было направлено повторно 31 июля 2020 года. После этого генпрокурор отправила в НАБУ письмо о необходимости предоставления дополнительных материалов на обоснование поданных проектов ходатайств.

"По результатам изучения доказательств (в том числе материалов негласных следственно-розыскных действий), объем которых составил более 5 томов, генпрокурор подписала ходатайство об отстранении судей. Отдельно заметим, что генеральному прокурору неоднократно докладывали об обстоятельствах дела во время совместных совещаний, в том числе это делали и сотрудники НАБУ, как до, так и после сообщения о подозрении судьям ОАСК 17 июля 2020 года. Более того, генеральный прокурор лично принимала ряд процессуальных решений по делу. Также отметим, что до передачи дела от СБУ в НАБУ в июле 2020 года материалы расследования фактически более года физически находились в Офисе генпрокурора", - подчеркивают в НАБУ.

По делу нардепа Юрченко Венедиктова заявила, что факт использования служебного положения для получения неправомерной выгоды не подтверждается материалами дела. Кроме того, генпрокурор сообщила, что 14 сентября в 17:20 получила "письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения без материалов производства. Письмо и черновик – все".

В НАБУ заявили, что в материалах, переданных в Офис генпрокурора, содержались помимо прочего рассекреченные протоколы совершенных негласных следственно-розыскных действий, согласно которым нардеп во время встречи с детективом "под прикрытием" сообщил, что необходимым условием для внесения предложенных поправок и предложений к законопроекту является предоставление ему неправомерной выгоды в размере, который сообщит его помощник. Позже помощник нардепа сообщил размер взятки - $13 тыс.

"3 августа 2020 года народный депутат внес в законопроект нужные предложения. Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их последующего одобрения профильным комитетом Верховной Рады заявителю необходимо предоставить еще $200 тыс. 15 сентября 2020 года Национальное бюро повторно предоставило Офису генерального прокурора имеющиеся материалы уголовного производства", - заявляют в НАБУ.

В Бюро также уточнили, что материалы, обосновывающие подозрение нардепу, изучались прокурорами Офиса генпрокурора ещё 10 сентября 2020 года. Кроме того, около 21:00 10 сентября прошло совещание при участии генпрокурора, первого заместителя директора НАБУ и руководителя Департамента Офиса генпрокурора, во время которого была представлена информация об установленных следствием обстоятельствах.

Также в выступлении в Верховной Раде Венедиктова заявила, что после выполнения Офисом генпрокурора решения Высшего антикоррупционного суда по делу владельца VAB Банка в деле больше не предпринималось никаких дальнейших мер.

В НАБУ в свою очередь сообщают, что через три дня после отмены генеральным прокурором постановления о прекращении дела НАБУ и САП направили в Офис генпрокурора ходатайство о выдаче владельца VAB Банка для привлечения к уголовной ответственности для дальнейшего обращения в компетентные органы Австрии с запросом об экстрадиции.

"По состоянию на 15 сентября 2020 года Офис генпрокурора в органы Австрии не обращался", - сообщают в Бюро.