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19:43 16.09.2020

Арахамия: несмотря на возможные огрехи следователей НАБУ по "делу Юрченко" Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу

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Арахамия: несмотря на возможные огрехи следователей НАБУ по "делу Юрченко" Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу

Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой стоило подписать подозрение народному депутату фракции "Слуга народа" Александру Юрченко в деле о возможном получении взятки, заявил председатель фракции Давид Арахамия.

"Мое мнение, с учетом резонанса дела, что это первая коррупционная история в Верховной Раде нового созыва надо было даже где-то, это я говорю сейчас как политик, возможно закрыть глаза на какие-то огрехи в подготовке следствия НАБУ и подписывать (подозрение - ИФ). Пусть в суде в открытом процессе все это видят: какие есть доказательства у НАБУ, какие есть оправдательные аргументы у защиты и все за этим должны наблюдать. Если он виновен, то я считаю, что его нужно как можно строже и как можно быстрее посадить за решетку", - сказал Арахамия в среду в ходе программы "Hard с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Теги: #генпрокурор #юрченко #арахамия
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Интерфакс-Украина
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