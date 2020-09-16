Фармкомпании "Интерхим" и "Дарница" реализовали проект осушения стен и фундаментов Софии Киевской

Фармацевтические компании ОДО "Интерхим" (Одесса) и ЧАО "Фармфирма "Дарница" (Киев) совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation реализовали проект по осушению фундаментов и стен Софийского собора и прилегающих монастырских сооружений от избыточной влаги с помощью швейцарской технологии BioDry.

Как сообщила генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская на презентации проекта в среду, стоимость проекта составила 4 млн грн, каждая из фармкомпаний профинансировала по 2 млн грн.

"В настоящее время влажность стен и фундамента "Софии Киевской" в три-четыре раза превышает норму, использование технологии BioDry позволит в течение первого года снизить влажность на треть, и в течение трех-четырех лет достичь нормальной влажности памятника", - сказала она.

Куковальская отметила, что в настоящее время оборудование BioDry установлено во всех памятниках Софии Киевской.

"Стены храма не имеют гидроизоляции и разрушаются. Когда мы узнали о возникшей угрозе Софийскому собору из-за чрезмерной влаги, мы не колебались ни секунды. Мы смогли найти партнеров, с которыми реализовали этот проект. Сегодня мы видим, что влага покидает стены, София "выздоравливает". Мы рады, что помогли главному символу духовности выстоять", - сказал генеральный директор фармкомпании "Интерхим" Анатолий Редер.

В свою очередь председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что для реализации проекта было найдено наиболее инновационное решение, которое применяется для сохранения культурных памятников в мире.

"Эта технология биосовместима с окружающей средой. Она уже работает и естественным образом устраняет первопричину влажности фундамента и стен", - сказал он.

Соучредительница Zagoriy Foundation Екатерина Загорий подчеркнула, что "реконструкция Софии во времена Ивана Мазепы была символом восстановления Украине после Руины".

"Уверена, что этот совместный проект фармацевтических компаний станет еще одним важным шагом к восстановлению культуры благотворительности в нашей стране", - сказала она.

Со своей стороны, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что в настоящее время в Украине "разрушается огромное количество храмов».

"Для украинского общества важно формировать культуру меценатства. При всем уважении к государству, меценат всегда эффективнее будет вкладывать средства в проекты. Мы, ПЦУ работаем над тем, чтобы привлекать меценатов через те структуры, которые создала наша церковь, в том числе, чтобы через Митрополичий Фонд Фонд Мазепы реализовывать проекты сохранения и поддержки памятников. Потому, что памятников у нас огромное количество, значительно большое, чем меценатов», - сказал он.

Евстратий подчеркнул, что, несмотря на то, что «за последние 30 лет было много сделано для возрождения храмов, сотни храмов по всей Украине нуждаются в уходе, а десятки храмов требуют оперативного вмешательства, чтобы сохранить их».

"Обычно это храмы, которые находятся в селах. Они в таком состоянии, что местные громады не в состоянии их поддержать", - сказал он.

Куковальская сообщила, что в настоящее время на территории Софии Киевской в наиболее критичном состоянии находится здание Бурсы (Семинарии), стоимость реставрации которого составляет около 162 млн грн.

"Сегодня большая проблема, которая не решается годами и может привести к разрушению памятника ХVII века. К сожалению, два года не выезжает арендатор, не освобождает помещения. Мы опасаемся, что в ближайшее время могут произойти серьезные разрушения, погибнет часть помещений", - сказала она.

Софийский собор - одна из исторических достопримечательностей, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор является духовным центром, в котором сосредоточена уникальная база знаний украинского народа за последнее тысячелетие. Благодаря меценатам, которые в разные исторические эпохи восстанавливали собор после вражеских нашествий и ударов стихии, сохранилась его древняя архитектура и самый полный в мире ансамбль оригинальных мозаик и фресок XI в. Он насчитывает 260 кв. м мозаик и 3000 кв. м фресок.