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19:07 16.09.2020

Минск призвал Киев уважать права верующих в ситуации с паломниками-хасидами

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Минск призвал Киев уважать права верующих в ситуации с паломниками-хасидами

Минск призывает Киев начать диалог в паломниками-хасидами, стремящимися попасть в Умань, проявив уважение к правам верующих.

"Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в среду.

"Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле".

Теги: #позиция #хасиды #беларусь #мид
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