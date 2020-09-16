Минск призвал Киев уважать права верующих в ситуации с паломниками-хасидами

Минск призывает Киев начать диалог в паломниками-хасидами, стремящимися попасть в Умань, проявив уважение к правам верующих.

"Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в среду.

"Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле".