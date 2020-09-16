КС признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным судом Украины принято решение, которым отдельные положения Закона признаны не соответствующими Основному Закону Украины о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и освобождать от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядок его формирования", - сообщает пресс-служба КС.

Кроме того, КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины абзаца первого ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения. Верховная Рада должна неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с решением КС.

Текст решения будет обнародован на официальном сайте КС в разделе "Акты КС".

Как сообщалось, в конце июля 50 народных депутатов подали в КС представление, в котором обжаловали закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 № 1698-VII с изменениями. Авторы представления считают, что Конституции Украины не соответствуют абзац первый ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ государственным правоохранительным органом.

Также парламентарии считают не соответствующим основному закону закрепление полномочий президента создавать НАБУ, назначать и увольнять с должности директора НАБУ, определять трёх членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро

28 августа в НАБУ заявили, что КС принял представление на рассмотрение. В тот же день КС признал неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.