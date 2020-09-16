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18:46 16.09.2020

Кравчук указал на заседании ТКГ, что принятие законов и постановлений в Украине является исключительной компетенцией Верховной Рады - источник

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Кравчук указал на заседании ТКГ, что принятие законов и постановлений в Украине является исключительной компетенцией Верховной Рады - источник

 Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, реагируя на упреки о необходимости принятия Верховной Радой альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году, указал, что это является прерогативой только украинского парламента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам.

При этом, по словам источника, Кравчук отметил, что обсуждение проектов документов, касающихся ОРДЛО Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках политической подгруппы ТКГ, как это и предусмотрено Минским комплексом мер.

Теги: #ткг #кравчук #рада
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