Минрегинтеграции будет добиваться ужесточения санкций против РФ из-за незаконных приговоров крымским татарам

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины намерено добиваться ужесточения международных санкций против лиц, которые в России выносят незаконные, политически мотивированные приговоры против незаконно удерживаемых крымских татар, заявила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

"Мы бы хотели знать каждого в лицо тех судей и прокуроров, которые позволяют себе незаконно лишать свободы украинских граждан. Мы верим, что с коллегами из Министерства иностранных дел, вместе с нашими международными партнерами сможем добиться введения дополнительных санкций не только на государство Россию, которая оккупировала украинский полуостров, но и персонально на прислужников российской репрессивной машины", - отметила Голованчук во время акции на Майдане Независимости в поддержку крымских политзаключенных "бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир", передает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что Минреинтеграции финансово поддерживает семьи политзаключенных и тех, кого освободили из заключения в РФ.

"Крымских татар не так легко остановить. Эти фантастические цифры незаконных приговоров не остановят этих людей, которые борются за свой народ, за справедливость", - сказала Голованчук.

Как сообщалось, крымские татары, фигуранты дела так называемой "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", в среду получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлен Асанов - 19 лет, Мэмет Белялов - 18 лет, Сервера Муставаева - 14 лет, Эдем Смаилов - 13 лет, Сайран Салиев - 16 лет, Тимур Ибрагимов - 17 лет, Сервер Зекирьяев – 13 лет.