События

17:48 16.09.2020

Один украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с гранатой вблизи Новотошковского

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Один украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с гранатой вблизи Новотошковского

Российские наемники за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб в результате неосторожного обращения с гранатой вблизи н.п. Новотошковское, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке в среду.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.

Однако в районе населенного пункта Новотошковское вследствие неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский воин.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #потери #оос
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