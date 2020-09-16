Киев проведет реставрацию моста им.Патона до конца 2025 года – КГГА

Киев проведет реставрацию моста им.Патона с увеличением его пропускной способности до конца 2025 года, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации в среду.

Соответствующее распоряжение принято 15 сентября. Заказчиком и ответственным за выполнение реставрационных работ определена КК "Киевавтодор".

Финансирование работ будет осуществляться из бюджета города, следует из документа.

КГГА напоминает, что мост им.Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструкция моста проводилась лишь в 2004 году при демонтаже трамвайных путей.