Кабмин одобрил повышение в 2021 году и в дальнейшем пенсионных выплат для пенсионеров старше 75 лет

Кабинет министров Украины одобрил повышение в 2021 году и в дальнейшем пенсионных выплат для наиболее уязвимых категорий лиц.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины, принятое правительством постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем", обеспечит с 1 июля 2021 года установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере до 400 грн пенсионерам старше 75 летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год, а также повышение минимальных пенсионных гарантий лицам со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин с 1 712 грн. до 2 500 грн.

Также правительство продолжило на 2021 год выплаты ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн. пенсионерам старше 80-летнего возраста, которое были введены в 2020 году, а также расширил круг ее получателей пенсионерами, у которых размер пенсии не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и которая учитывается для исчисления пенсии 2020 года.

Кроме того, с 2022 года предусмотрено увеличение компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий, что позволит предотвратить дальнейшее увеличение разницы в размерах пенсий.

Отмечается, что даты индексации пенсий будет проводиться с 1 марта 2021 года.