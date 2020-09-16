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17:00 16.09.2020

РФ должна отменить приговоры гражданам Украины в деле "Хизб ут-Тахрир", немедленно освободить их и всех незаконно удерживаемых украинцев

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РФ должна отменить приговоры гражданам Украины в деле "Хизб ут-Тахрир", немедленно освободить их и всех незаконно удерживаемых украинцев

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за неправомерного решения суда Российской Федерации о приговорах семерым гражданам Украины, фигурантам "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир".

"Российская Федерация должна отменить решение суда и немедленно освободить Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекирьяева, Тимура Ибрагимова, Сервера Мустафаева, Сейрана Салиева и Эдема Смаилова, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном в среду.

Также ведомство призывает международное сообщество отреагировать на "такое позорное решение государства-оккупанта, категорически осудить применение РФ неправомерной практики судебных преследований инакомыслия, требовать прекращения Россией нарушения норм международного права". Кроме того, МИД просит продолжить активную деятельность по защите прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ, в том числе санкционное.

В ведомстве пояснили, что все указанные граждане Украины были незаконно задержаны на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, обвинены по ст.205.5 УК РФ "Организация и участие в террористической деятельности" и в нарушении норм международного права, незаконно перемещены на территорию России в г. Ростов-на-Дону.

Также досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями.

"Ужасные сроки заключения по откровенно сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности являются ярким свидетельством того, как государство-оккупант активно использует свое антитеррористическое законодательство для маскировки системных политических репрессий и религиозной дискриминации, направленных против представителей крымскотатарского народа с целью запугивания и подавления любых нелояльных гражданских движений и инициатив на временно оккупированном полуострове Крым", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, крымские татары, фигуранты дела так называемой "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлен Асанов - 19 лет, Мэмет Белялов - 18 лет, Сервера Муставаева - 14 лет, Эдем Смаилов - 13 лет, Сайран Салиев - 16 лет, Тимур Ибрагимов - 17 лет, Сервер Зекирьяев – 13 лет.

Теги: #украинцы #приговор #крым #татары #мид
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