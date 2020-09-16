МИД Украины призвало Беларусь обеспечить безусловное соблюдение паломниками-хасидами карантинных ограничений и законодательства обеих стран

Министерство иностранных дел Украины призвало Беларусь обеспечить безусловное соблюдение иностранцами-паломниками, следующими в Украину для празднования Рош ха-Шана, карантинных ограничений и действующего законодательства Украины и Республики Беларусь.

"Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно/временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита. Учитывая приведенное выше, украинская сторона обращается к белорусской стороне с настойчивым ходатайством обеспечить безусловное соблюдение иностранцами-паломниками карантинных ограничений и действующего законодательства Украины и Республики Беларусь", - говорится в комментарии на сайте МИД Украины в среду.

В украинском министерстве при этом пояснили, что по имеющимся у них сведениям, согласно действующим в Беларуси карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в Республику Беларусь, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Транзитный проезд через территорию Беларуси допускается в течение 48 часов с целью следования к государству постоянного/временного проживания.

Также в ведомстве напомнили, что 15 сентября 2020 года МИД Украины обратилось к МИД Республики Беларусь с официальной нотой с ходатайством не совершать оформление иностранцев-паломников на выезд в Украину, поскольку лица, не подпадающие под категорию исключений из запрета въезда, не могут быть пропущены на территорию Украины.

Также украинская сторона неоднократно доводила до сведения белорусской стороны информацию об установленных правительством Украины ограничениях въезда иностранцев на территорию Украины.