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16:41 16.09.2020

Фигуранты "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима - Денисова

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Фигуранты "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима - Денисова

Ростовский суд приговорил фигурантов дела так называемой "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" к максимальным срокам наказания в колонии строгого режима, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"110 лет колонии строгого режима на семерых - такой приговор вынес Ростовский суд "второй бахчисарайской группе" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир". Восьмого, Эрнеста Аметова - оправдали и освободили из-под стражи. Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в среду.

Так, крымские татары получили следующие максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлен Асанов - 19 лет, Мэмет Белялов - 18 лет, Сервера Муставаева - 14 лет, Эдем Смаилов - 13 лет, Сайран Салиев - 16 лет, Тимур Ибрагимов - 17 лет, Сервер Зекирьяев – 13 лет.

"Страна - агрессор не собирается прекращать террор в отношении крымских татар и других незаконно удерживаемых граждан Украины, нарушая нормы международного права и международные договоры, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Всеобщей декларации прав человека. Осуждаю вынесенное незаконное решение "Южным окружными военным судом", что в Ростове-на-Дону нашим согражданам!", - подчеркнула Денисова.

Также омбудсмен призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипкорпуса заставить РФ прекратить незаконные задержания и судилища незаконно заключенных граждан Украины и вернуть их на родину.

Теги: #приговор #аресты #крым #татары #омбудсмен
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