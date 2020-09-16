В Киеве до конца 2023 построят "Дом музыки"

Кабинет министров Украины одобрил строительство в Киеве "Дома музыки" до конца 2023 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Кабинет министров принял распоряжение "Некоторые вопросы реализации указа президента Украины №329/2020 от 18 августа 2020 года "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма". Согласно документу, Министерство культуры и информационной политики должно до конца 2023 года реализовать проект строительства в Киеве "Дома музыки" и переместить в него государственное предприятие "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Также Министерству культуры поручено обеспечить передачу в постоянное безвозмездное пользование религиозной организации "Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диоцезии Римско-Католической Церкви в Киеве" здание костела Святого Николая (ул. Большая Васильковская, 75).

До момента переезда в новый "Дом Музыки", ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" будет пользоваться костелом совместно с религиозной общиной. Процесс работы ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" в этот период не изменится - репетиционный процесс и концертная деятельность будет происходить по расписанию.