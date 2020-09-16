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16:00 16.09.2020

Стороны ТКГ отметили важность поддержки участниками Нормандского формата режима тишины и участия главы миссии Красного Креста в Украине в работе ТКГ - источник

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Стороны ТКГ отметили важность поддержки участниками Нормандского формата режима тишины и участия главы миссии Красного Креста в Украине в работе ТКГ - источник

Участники заседания Трехсторонней контактной группы в среду во время обсуждения результатов берлинской встречи советников "Нормандской четверки" отметили важность всесторонней поддержки режима тишины на Донбассе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника агентства, стороны также констатировали, что участие главы Международной миссии Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт в заседании подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ 15 сентября открывает путь к допущению миссии МККК к находящимся на неподконтрольных территориях гражданам Украины.

"Участники заседания также отметили важность привлечения специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, а также координатора по вопросам безопасности посла Яшара Халита Чевика к встрече советников лидеров государств "Нормандского формата" 11 сентября", - указал он.

Источник также отметил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подчеркнул, что украинская сторона, уважая Нормандский формат и Минские договоренности, готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения всеобъемлющего мира.

Теги: #ткг #мккк #донбасс #нормандская_четверка #перемирие
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