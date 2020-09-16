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15:36 16.09.2020

В Киеве установили мемориальную доску журналисту Гонгадзе

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В Киеве установили мемориальную доску журналисту Гонгадзе

 В Киеве на фасаде здания Национального союза журналистов Украины в среду открыли мемориальную доску украинскому журналисту Георгию Гонгадзе, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА)

"Сегодня прошло 20 лет, как мы потеряли человека с большой буквы, человека, который является символом свободы слова независимой Украины. Я имею честь сообщить об открытии мемориальной доски украинскому оппозиционному журналисту, основателю и первому главному редактору интернет-издания "Украинская правда", герою Украины Георгию Гонгадзе", - сказал и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что смерть Гонгадзе вызвала широкий резонанс не только в Украине, но и во всем мире, и даже после своей смерти журналист продолжает показывать миру важность свободы слова и является символом борьбы за нее.

Мемориальная доска изготовлена и установлена департаментом охраны культурного наследия за счет городского бюджета.

Как сообщалось, Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Теги: #киев #мемориальная_доска #гонгадзе #журналист
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