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15:12 16.09.2020

Стартовали работы по строительству нового терминала и ВПП аэропорта в Днепре

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Стартовали работы по строительству нового терминала и ВПП аэропорта в Днепре

Стартовали работы по возведению нового терминала и взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта в Днепре, сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА со ссылкой на ее главу Александра Бондаренко в среду.

"Сейчас в регионе произошло действительно историческое событие. Строительство аэропорта началось. Он будет современным, безопасным и технологичным. Сможет принимать самые большие в мире самолеты даже при сложных погодных условиях", - цитирует его пресс-служба.

Администрация сообщает, что в настоящее время на строительной площадке около десяти единиц техники выполняют подготовительные работы.

"Строительство будет проходить без остановки действующего аэродрома, чтобы жители Днепропетровской области могли чувствовать себя комфортно. Первый этап – перенос метеорологического оборудования, трансформаторных подстанций, 15 км сетей связи, энергопитания. Эти работы позволят после завершения тендера по выбору генподрядчика незамедлительно приступить к выполнению основных строительных работ", – добавил руководитель госпредприятия "Фининпро" Олег Тарасюк.

В сообщении отмечается, что ВПП аэропорта строит государство, распорядителем средств является госпредприятие "Фининпро". Длина ВПП составит 3,2 тыс. м, она будет оборудована современной навигационной и светосигнальной системами.

Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе строит инвестор – украинская промышленно-финансовая группа DCH. Терминалы будут иметь шесть выходов на посадку. Рядом будет расположено офисное здание для работников аэропорта, парковка на 1,2 тыс. мест.

"Наш проект состоит из нескольких этапов. Первый – строительство объектов инфраструктуры. Второй – развитие самого аэропорта, авиационных перевозок, географии маршрутов. Это длительная работа, которая начинается параллельно со строительством терминала. В течение 2-3 лет мы увидим новый объект. Он будет одним из лучших в Украине по логистике, компоновке, качеству полосы", - сказал руководитель проектной группы DCH по строительству Международного аэропорта Днепропетровщины Владимир Васильченко.

Планируется, что в среднем в год аэропорт будет принимать 1,6 млн пассажиров с возможностью увеличения этого показателя почти вдвое.

Теги: #недвижимость #строительство #днепр #аэропорт
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