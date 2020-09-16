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15:10 16.09.2020

В ОПУ призывают власти Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на госгранице и не распространять ложные заявления для паломников-хасидов

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В ОПУ призывают власти Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на госгранице и не распространять ложные заявления для паломников-хасидов

В Офисе президента Украины призывают руководство Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на совместной государственной границе и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников-хасидов.

"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыт для иностранцев", - говорится в заявлении Офиса президента относительно ситуации с хасидами на белорусско-украинской границе, обнародованном в среду днем.

В ОПУ отмечают, что на сегодня до двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Республикой Беларусь и Украиной. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. "Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи", - добавляют в Офисе президента Украины.

В Офисе президента напоминают белорусской стороне, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

"Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Так же как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош-ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно", - пояснили в ОПУ.

В Офисе украинского президента также констатируют, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня и на плоскость межгосударственных отношений.

"Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года. Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которое по крайней мере формально существует также и в Беларуси", - добавили в ОПУ.

Также в Офисе считают, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.

Теги: #офис_президента #хасиды #беларусь
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