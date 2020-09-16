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14:56 16.09.2020

Украина решила присоединиться к Международной коалиции по равной оплате труда

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Украина решила присоединиться к Международной коалиции по равной оплате труда

Кабинет министров Украины принял распоряжение о присоединении к Международной коалиции по равной оплате труда, основанной на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября 2017 года в Нью-Йорке (США).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"После получения ответа от секретариата Международной коалиции по равной оплате труда правительство Украины станет членом этой коалиции вместе с Конфедерацией работодателей Украины, Общим представительским органом репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, Киевским институтом гендерных исследований", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Отмечается, что присоединение к Коалиции является важным шагом в выполнении обязательства по уменьшению разрыва в оплате труда женщин и мужчин, взятого Украиной в рамках участия в международной инициативе "Партнерство Биарриц", к которой Украина присоединилась в августе 2020 года.

"Положительный опыт государств, которые присоединились к коалиции, является важным для Украины, учитывая выбранный ею курс на евроинтеграцию и необходимость консолидации усилий органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, объединений работодателей, организаций гражданского общества, а также научных кругов, направленных на устранение разрыва в оплате труда женщин и мужчин", - заявляют в министерстве.

По данным ведомства, на начало 2020 года в Украине среднемесячная заработная плата мужчин на 22% превышала среднемесячную заработную плату женщин.

Несмотря на общую положительную динамику в некоторых сферах экономической деятельности (например, в финансовой и страховой деятельности) разрыв в оплате труда женщин и мужчин составляет до 35%. Почти одинаковым является уровень оплаты труда женщин и мужчин в тех сферах, где заработная плата невысокая (административное и вспомогательное обслуживание, функционирование библиотек, образование).

Коалиция по равной оплате труда - это международная инициатива, основанная заинтересованными сторонами для уменьшения разрыва в оплате труда женщин и мужчин, соблюдения принципа равной оплаты за равный труд во всех странах и отраслях.

К коалиции присоединяются центральные органы исполнительной власти (министерства, ответственные за формирование и реализацию политики в сфере труда и занятости, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, центральные органы исполнительной власти в области статистики), объединение работодателей и профсоюзов, соответствующие агентства ООН, общественные объединения и научные учреждения.

Теги: #оон #труд #зарплата #кабмин
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