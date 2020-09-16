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14:42 16.09.2020

Кабмин разрешил полноценное использовании е-ИНН в "Дие"

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Кабмин разрешил полноценное использовании е-ИНН в "Дие"

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил механизм использования электронных копий документов в приложении "Дия".

"Отныне е-РНУКНП (электронный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ИНН - ИФ) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера", - отмечается в сообщении в Телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Правительство также утвердило механизм использования электронных копий документов в "Дие".

"Благодаря этому, торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы. Отныне не будет ситуаций, когда документы по "Дие" не принимают", - подчеркнули в Минцифры.

В соответствии с решением Кабмина документами в смартфоне можно будет воспользоваться при:

- предоставлении услуг почтовой связи;

- проведении банковских операций;

- на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;

- предоставлении административных услуг;

- возврате средств уплаченных за товар, и т.п.

"Только что на заседании кабинета министров мы легализировали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне", - подчеркнул вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров

По данным Минцифры, сейчас е-РНУКНП и электронные копии документов доступны только в версии приложения "Дия 2.0" для бета-тестеров, однако уже скоро их запустят в общий доступ.

Теги: #дия #инн #кабмин
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