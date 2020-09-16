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14:20 16.09.2020

Правительство Украины одобрило Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет

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Правительство Украины одобрило Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет

Кабинет министров Украины на пять лет одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью, которая будет реализовываться в три этапа.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Целью стратегии является формирование государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью путем введения международных стандартов, а также построение эффективной системы борьбы с оргпреступностью.

Отмечается, что стратегия будет реализовываться в три этапа.

Первый этап – оценка угроз тяжких преступлений и оргпреступности (SOCTA Украина). По результатам этого будут сформированы аналитический выводы, которые сформулируют приоритеты.

Второй этап – определение ограниченного количества стратегических целей и разработка плановых мероприятий.

Третий этап – выполнение комплексных плановых мероприятий.

Отмечается, что стратегия будет реализовываться на протяжении 5 лет за счет средств государственного бюджета и других не запрещенных законодательством источников.

Стратегию планируется реализовывать на основании оптимальных решений, которые должны учитывать практику стран-членов Европейского Союза.

Ожидается, что реализация стратегии позволит снизить уровень оргпреступности в Украине, повысит доверие населения к власти, создаст необходимые условия для поступления иностранных инвестиций в экономику страны.

Теги: #стратегия #оргпреступность #кабмин
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