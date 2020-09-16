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14:14 16.09.2020

Локдаун в регионах будет вводиться при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19

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Локдаун в регионах будет вводиться при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19

"Красный" уровень эпидопасности в регионах Украины будет вводиться при пятикратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

Соответствующее решение правительство утвердит в этот же день.

"В первую очередь предлагаем, чтобы регионы привлекались к утверждению решения относительно установления наивысшего уровня ограничений "красной" зоны. Например, если Государственная комиссия то ТЭБ и ЧС намерена установить "красный" уровень ограничений в регионе, то будет привлекаться региональная комиссия с совещательным правом голоса. Вопрос установления "красного" уровня, фактически локдауна в регионе, будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по Украине уровня заболеваемости COVID-19", - сказал он.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #заболеваемость
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