Локдаун в регионах будет вводиться при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19

"Красный" уровень эпидопасности в регионах Украины будет вводиться при пятикратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

Соответствующее решение правительство утвердит в этот же день.

"В первую очередь предлагаем, чтобы регионы привлекались к утверждению решения относительно установления наивысшего уровня ограничений "красной" зоны. Например, если Государственная комиссия то ТЭБ и ЧС намерена установить "красный" уровень ограничений в регионе, то будет привлекаться региональная комиссия с совещательным правом голоса. Вопрос установления "красного" уровня, фактически локдауна в регионе, будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по Украине уровня заболеваемости COVID-19", - сказал он.