ЕС готов внедрить законодательство, аналогичное "закону Магнитского"

Европейский Союз готовится внедрить законодательство, предусматривающее введение санкций за нарушения прав человека, аналогичное "закону Магнитского".

Соответствующее объявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду в Брюсселе в Европейском парламенте с ежегодным обращением "Состояние дел в Союзе". Это было ее первое обращение с момента вступления в должность президента ЕК в прошлом году.

Фон дер Ляйен констатировала, что в Европе есть проблемы, указав, в частности, на антисемитизм. "Но мы обсуждаем их публично. Критика и оппозиция не только принимаются, но и защищены законом. Поэтому мы всегда должны сообщать о нарушениях прав человека, где бы они ни происходили - будь то Гонконг или в отношении уйгур", - убеждена она.

Вместе с тем, президент ЕК также признала, что ЕС "слишком медлителен" в своей реакции. "Но что нас сдерживает? Почему даже простые заявления о ценностях Европейского Союза откладываются, размываются или становятся заложниками по другим мотивам? Когда государства-члены говорят, что Европа слишком медлительна, я говорю им: проявите мужество и, наконец, переходите к голосованию квалифицированным большинством - по крайней мере, по вопросам прав человека и применения санкций", - заявила фон дер Ляйен.

В этой связи она напомнила, что Европейский парламент "много раз призывал к принятию европейского закона Магнитского".

"Я могу объявить, что теперь мы выступим с предложением. Нам нужно завершить наш набор инструментов", - сказала президент ЕК.

Эти слова были встречены аплодисментами немногочисленных депутатов ЕП, количество которых ограничено по причине мер, введенных в Бельгии в связи с пандемией коронавируса.