События

13:17 16.09.2020

Умер отец Билла Гейтса

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Отец основателя Microsoft Билла Гейтса филантроп и адвокат Билл Гейтс-старший умер в возрасте 94 лет, сообщил его сын в "Твиттер".

"Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, и мне каждый день будет не хватать его", - написал Билл Гейтс-младший.

В своем блоге он отметил, что его отец скончался 14 сентября в окружении семьи.

По словам 64-летнего основателя Microsoft, в первые годы после создания этой компании он обращался к отцу за юридической помощью, точно так же Билл-Гейтс-старший помогал и Говарду Шульцу из Starbucks.

Кроме того, Билл Гейтс отметил, что его отец внес огромный вклад в развитие благотворительности и работы Фонда Билла и Миранды Гейтс, сопредседателем которого он был.

Гейтс указал, что здоровье его отца ухудшалось, так что его смерть не была неожиданной. По данным газеты The New York Times, он скончался из-за болезни Альцгеймера.

Теги: #билл_гейтс #смерть #отец
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